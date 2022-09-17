Москва, , 18:28 — REGNUM Шайка Зеленского испугалась того, что из бывшего УССР в Россию сбежит слишком много людей. Таким образом лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил законопроект о наказании за российские паспорта как за госизмены.

Паспорт гражданина РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очевидно, что подобные зловонные документы появляются от бессилия. Ну как ты заставишь миллионы [жителей б. УССР] считать Россию агрессором? Как так получается, что люди бегут спасаться прямо в лапы к этому самому агрессору?» — рассуждает Миронов.

По разным оценкам, сейчас в России пребывает от 4 млн до 7 млн жителей б. УССР, отметил парламентарий.

«В общем, с таким оттоком народа в Россию рушится вся пропагандистская картинка для Европы. Вот и решили пугать, карать, не пущать в страну тех, кто не считает Россию врагом», — полагает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, киевским режим разработали законопроект, который расценивает получение российского гражданства как госизмену. За получение гражданства предлагается наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, за принуждение к получению гражданства — от 8 до 12 лет, за пропаганду получения гражданства — от 5 до 8 лет.

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