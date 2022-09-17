Донецк, , 15:03 — REGNUM Со стороны ВСУ по Горловке прилетело еще 11 снарядов. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:45 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 14:55 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм.», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке семь снарядов.

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