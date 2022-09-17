Москва, 17 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в также уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Кодема Донецкой Народной Республики, Вербовое, Пологи Запорожской области, Нововоскресенское, Чкалово Херсонской области, Комсомольское Николаевской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.