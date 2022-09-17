Москва, , 13:20 — REGNUM Сосредоточенными огневыми ударами ВС России по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад ВСУ в ДНР уничтожено более 230 боевиков. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 военнослужащих ВСУ, 10 танков и 23 боевые бронированные машины», — отмечается в сообщении.

Также высокоточными ударами ВКС РФ по пунктам временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в Харьковской области уничтожено более 50 националистов.

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