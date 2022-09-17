Москва, , 13:14 — REGNUM ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В результате высокоточных ударов потери ВСУ в Николаевской и Херсонской областях составили более 140 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами уничтожено более 120 боевиков ВСУ.

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