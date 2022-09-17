Бишкек, , 12:52 — REGNUM Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 121. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

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По состоянию на 17 сентября, всего количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 121, из них семь пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

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