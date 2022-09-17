Берлин, 17 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Поставки оружия киевскому режиму из запасов ВС ФРГ могут ослабить армию. Об этом 17 сентября заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

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В интервью RND он добавил, что в ФРГ хорошо понимают желание Киева получить тяжёлое вооружение. Берлин может поставлять, например, БМП по линии оборонной промышленности.

«Но передача оружия и боеприпасов из запасов бундесвера, с точки зрения союза, больше невозможна. Каждая новая поставка ведёт к ослаблению бундесвера. Мы требуем больше не отдавать из запасов бундесвера», — отметил он.

Ранее Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили ВСУ танки западного производства, а ФРГ отказывается делать это первой.