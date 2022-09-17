Москва, , 12:40 — REGNUM Киевским режим «преднамеренно обстреливает мирные населенные пункты в Белгородской и Курской областях в расчете на жесткий ответ ВС России», считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

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"А после того, как прилетит «ответка», аналогично шакалу Табаки завизжит и прибежит за помощью к Шер-Хану (США, НАТО)», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреливали село Красный Хутор. Кроме того, следы от десяти снарядов в течении пяти минут были видны жителям Белгорода и пригородов.

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