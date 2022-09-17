Белгород, , 12:26 — REGNUM Следы от десяти снарядов в течении пяти минут видны жителям Белгорода и пригородов. Как отмечают очевидцы, работа средств ПВО велась из двух разных точек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оперштаб Белгородской области: работает ПВО ИА REGNUM

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Оперативный штаб области официально подтвердил, что сработала система ПВО.

Кроме того, 17 сентября ВСУ обстреливают и село Красный Хутор. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, есть новые разрушения, известно об одной пострадавшей.

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