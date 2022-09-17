Москва, , 11:59 — REGNUM О боестолкновении с киевскими нацистами, силы которых в 50 раз превышали российских военных, рассказал военнослужащий разведывательного подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Его слова 17 сентября приводит РИА Новости.

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Как отметил разведчик, их подразделение в количестве 20 человек передвигалось в сторону укрепрайона ВСУ, в котором было выявлено до 1000 киевских боевиков, и российским военным пришлось с боем отступить.

«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомёт), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», — сказал он, уточнив, что теперь это оружие используется против киевских нацистов.

Также российский военный отметил, что разведчики ВС РФ в ходе рейда шли двумя мобильными группами и внимание врага было сосредоточено на одной из них. При этом российские разведчики уничтожили преследовавшего их противника и не понесли потерь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил ещё ряд уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов ведения войны.