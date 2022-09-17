Москва, 17 сентября 2022, 11:59 — REGNUM О боестолкновении с киевскими нацистами, силы которых в 50 раз превышали российских военных, рассказал военнослужащий разведывательного подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Его слова 17 сентября приводит РИА Новости.

Армия России
Армия России
Министерство обороны Российской Федерации

Как отметил разведчик, их подразделение в количестве 20 человек передвигалось в сторону укрепрайона ВСУ, в котором было выявлено до 1000 киевских боевиков, и российским военным пришлось с боем отступить.

«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомёт), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», — сказал он, уточнив, что теперь это оружие используется против киевских нацистов.

Также российский военный отметил, что разведчики ВС РФ в ходе рейда шли двумя мобильными группами и внимание врага было сосредоточено на одной из них. При этом российские разведчики уничтожили преследовавшего их противника и не понесли потерь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил ещё ряд уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов ведения войны.