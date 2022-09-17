Москва, , 11:56 — REGNUM Следственный комитет (СК) РФ возбудил еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов ведения войны. Об этом 17 сентября сообщили в СК РФ.

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По данным следствия, с 7 по 14 сентября ряд военнослужащих ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Горловка, Гольмовский, Макеевка, Докучаевск и другие.

В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 — получили ранения. Повреждены 77 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в Докучаевске повреждено здание детсада, три маленьких ребенка получили ранения.

«В СК РФ возбужден еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Александра Бондаренко, Вячеслава Бугайчука, Артема Пучкова, Мирослава Верхового, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ», — отмечается в сообщении.