Бишкек, 17 сентября 2022, 09:54 — REGNUM

Погранслужба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле из минометов села Достук.

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«Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов», — отмечается в заявлении.

Подразделения Погранслужбы Киргизии, дислоцированные в Баткенской области, отражают атаку таджикских военных, дополняется в сообщении.

В Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, введен режим ЧС.