История вопроса

Рано утром 16 сентября 2022 года по всему периметру границы между Таджикистаном и Киргизией произошли боестолкновения. Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций Киргизии из стрелкового и группового оружия.

При ударах по инфраструктуре пограничной заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области заявлено о применении танков и другой бронетехники. Есть погибший и раненные. Из районов на границе с Таджикистаном эвакуировали мирных жителей.