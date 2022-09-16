Нью-Дели, , 17:58 — REGNUM Компания «Piql India» физически разместила цифровую версию 3-х объектов наследия в архив «Arctic Vault», расположенный на архипелаге Шпицберген в Лонгйире. Оцифрованы и переданы в архив версии Тадж-Махала, пещеры Бхимбетка и древнего индийского города Дхолавира. Об этом 15 сентября сообщает индийское информационное агентство Asian News International.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Piql India» является индийским партнёром норвежской компании «Piql», которая основала мировой архив Арктики (AWA) в 2017 году. «Piql India» занимается оцифровкой и сохранением различных видов документов, книг, предметов, памятников и достопримечательностей по всей стране. Конечный продукт после обработки (как аналоговый, так и цифровой) может быть сохранён на сверхчувствительной плёнке, на которой данные сохраняются в течение тысяч лет и могут быть восстановлены в будущем, независимо от изменений в технологии.

Содействие в оцифровке Тадж-Махала, пещеры Бхимбетка и Дхолавира оказал минкульт Индии, который спонсировал и обеспечил логистическую поддержку на всех трёх объектах. Команда «Piql» совместно с индийскими партнёрами выполнили сканирование, оцифровку и применила различные технологии, создав 3D-изображения, VR-подходы, панорамные снимки и снимки с беспилотников, а также географические точки данных, чтобы гарантировать создание и сохранение полного цифрового следа объектов для исследований и будущего восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправятся в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судна, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов.

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