Москва, , 21:46 — REGNUM В Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправится в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судно, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

«Благодаря многолетнему кропотливому труду конструкторов, инженеров, специалистов, Россия обладает не имеющей мировых аналогов платформой, на борту которой организованы все условия для ведения научно-практической деятельности в суровых широтах. Рассчитываю, что работа ЛСП «Северный полюс» станет серьёзным вкладом в развитие нашего исследовательского флота, в обеспечение мощного технологического задела и укрепление позиций отечественной науки. А нынешняя экспедиция откроет яркую страницу в истории освоения Арктики, будет способствовать результативным изысканиям в области климата, экологии, биологии, океанологии и других важных дисциплин», — отметил президент России Владимир Путин в своём обращении.

«Практические результаты будущих исследований крайне важны для успешной реализации стратегии развития арктической зоны и основ государственно политики в Арктике. Символично, что мы даём старт новым масштабным исследованиям в год, когда президент России объявил о проведении десятилетия науки и технологий. Выполнение такой программы на «Северном полюсе» станет беспрецедентным комплексным экспериментом», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Наша платформа — уникальное мировое изобретение. Аналогов ей нет, и не будет. «Северный полюс» — это дань великому прошлому и путь к новым открытиям. Горжусь, что был причастен к строительству платформы. Горжусь, что знаком с капитаном первой экспедиции. Хочу сказать огромное спасибо Росгидромету и Институту Арктики и Антарктики, что воплотили мечту полярников в жизнь. Теперь учёные могу в безопасности работать в суровых условиях, а не как раньше в палатке, на льдине среди Северного Ледовитого океана. Уверен, что полярники сделают немало научных открытий и проведут важные исследования. Желаю вам именно этого — научного везения и исследовательского азарта. Время первооткрывателей не прошло, оно все еще продолжается», — сказал Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Судно прибудет к месту начала дрейфа в начале октября. На данный момент специалистами ААНИИ проводится мониторинг за пятью льдинами, которые будут пригодны для размещения «Северный полюс-41». Судно будет вмораживаться в льдину примерно 7−10 дней. Одной из ключевых задач экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан».

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» стала третьим судном Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательское судно «Академик Трёшников» отправилось в свою очередную экспедицию 13 сентября. Основными задачами «Академика Трёшникова» являются замена сотрудников полярных станций, перевозка грузов, вывоз отходов, научно-исследовательские работы, а также анализ природных явлений в океане.

Читайте также: Судно «Академик Трёшников» отправилось в арктическую экспедицию