Нью-Дели, 16 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Компания «Piql India» физически разместила цифровую версию 3-х объектов наследия в архив «Arctic Vault», расположенный на архипелаге Шпицберген в Лонгйире. Оцифрованы и переданы в архив версии Тадж-Махала, пещеры Бхимбетка и древнего индийского города Дхолавира. Об этом 15 сентября сообщает индийское информационное агентство Asian News International.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Piql India» является индийским партнёром норвежской компании «Piql», которая основала мировой архив Арктики (AWA) в 2017 году. «Piql India» занимается оцифровкой и сохранением различных видов документов, книг, предметов, памятников и достопримечательностей по всей стране. Конечный продукт после обработки (как аналоговый, так и цифровой) может быть сохранён на сверхчувствительной плёнке, на которой данные сохраняются в течение тысяч лет и могут быть восстановлены в будущем, независимо от изменений в технологии.

Содействие в оцифровке Тадж-Махала, пещеры Бхимбетка и Дхолавира оказал минкульт Индии, который спонсировал и обеспечил логистическую поддержку на всех трёх объектах. Команда «Piql» совместно с индийскими партнёрами выполнили сканирование, оцифровку и применила различные технологии, создав 3D-изображения, VR-подходы, панорамные снимки и снимки с беспилотников, а также географические точки данных, чтобы гарантировать создание и сохранение полного цифрового следа объектов для исследований и будущего восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске состоялась торжественная церемония старта экспедиции «Северный полюс-41». Команда учёных и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) впервые отправятся в Арктику на новой ледовой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Научный состав экспедиции поднялся на борт судна, где они начали настраивать оборудование и готовиться к выходу в рейс. После того, как все приготовления будут завершены, «Северный полюс» выйдет из порта Мурманска в сторону Новосибирских островов.

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