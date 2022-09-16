Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Процедура вступления Белоруссии в страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже начата. Об этом 16 сентября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, видеозапись его слов приводит близкий к окружению белорусского президента Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Минобороны РФ ШОС

Как отметил Мирзеев, ШОС приветствует подписание меморандумов о предоставлении статуса партнёров по диалогу Египту и Катару.

«Кроме того, мы принимаем решение о начале процедуры по предоставлению Республике Беларусь статуса полноправного члена ШОС», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с руководителями 11 государств, который проходил в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.