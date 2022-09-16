* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 16 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляны четыре мирных жителя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Калашников

Инцидент произошёл вечером 15 сентября в кишлаке Гиява уезда Ниджраб.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала арестовали четырёх гражданских лиц по имени Умар Гуль, Мубарак Шах, Тилла Мохаммад и Бюльбюль, а затем расстреляли их.

Хотя мотив расстрела этих четырёх человек пока неизвестен, источники говорят, что, возможно, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расправились с ними за ношение оружия.

Гиява — один из отдалённых кишлаков Ниджраб. Большинство жителей кишлака всегда имели личное оружие.

Несколько дней назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали операцию по сбору оружия в Гиява, но жители кишлака ушли в горы и создали укрепленный лагерь.