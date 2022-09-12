Махмудраки, Афганистан, 12 сентября 2022, 13:32 — REGNUM В афганской провинции Каписа начались поквартирные проверки. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, 10 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыскивать дома в разных частях уезда Ниджраб, особенно в деревне Гиява.
Источники сообщают, что, поскольку большинство жителей этого района имеют личное оружие, они заняли опорный пункт в горах.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.
Гиява — один из горных и отдаленных районов провинции Каписа, большинство жителей которого вооружены. Предыдущее правительство предприняло несколько операций по сбору оружия с жителей этого района, но они не увенчались успехом.