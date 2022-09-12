* Талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 13:32 — REGNUM В афганской провинции Каписа начались поквартирные проверки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Согласно источникам, 10 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыскивать дома в разных частях уезда Ниджраб, особенно в деревне Гиява.

Источники сообщают, что, поскольку большинство жителей этого района имеют личное оружие, они заняли опорный пункт в горах.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Гиява — один из горных и отдаленных районов провинции Каписа, большинство жителей которого вооружены. Предыдущее правительство предприняло несколько операций по сбору оружия с жителей этого района, но они не увенчались успехом.