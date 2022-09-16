Берлин, , 09:13 — REGNUM Западные союзники Киева договорились, что не будут передавать Киеву свои основные боевые танки. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл, сообщает ARD.

Танки Марина Каширская © ИА REGNUM

Ранее Bloomberg сообщало о негласной договорённости западных стран не поставлять киевскому режиму танки. Отмечалось также, что у Германии парк основных танков ограничен, из-за чего боевые машины не могут быть переданы ВСУ.

«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал Клингбейл.

Он выразил надежду, что ежедневное отслеживание обстановки в б. УССР позволит Берлину принять решение о «следующем шаге».

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