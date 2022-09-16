Брюссель, 16 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу (НАТО) нужно сосредоточиться на том, чтобы восполнить запасы оружия, которые истощились из-за военных действий на территории б. УССР. Об этом 15 сентября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков Йенс Столтенберг

«Поддержка, которую мы оказываем [киевскому режиму], идет из имеющихся у нас запасов. В результате они снижаются, и нам надо сосредоточиться на их восполнении», — сказал он.

Также генсек НАТО отметил, что предстоящая зима станет тяжёлой для боевиков Киева, так как она ожидается суровой.

«Так что нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой», — пояснил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны оживить свою военную промышленность для ускоренного производства вооружения.