Москва, 16 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Как сделать помощь Донбассу эффективнее — нужно создавать центр по координации поставок вооружения, считает депутат Госдумы РФ Максим Иванов («Единая Россия»).

Никита Третьяков ИА REGNUM Донбасс

Читайте также: Военный эксперт рассказал, как одержать верх над киевским режимом

«Ситуация. Приезжаю на Донбасс и узнаю, что одним подразделениям не хватает беспилотников, другим — тепловизоров и «броников», третьим — дать бы пару гаубиц.

Потом мы с коллегами это всё обсуждаем в «курилках» (хотя я не курю), пишем об этом в соцсетях. Появятся ли от этого в подразделениях гаубицы и беспилотники? Маловероятно.

Надо действовать иначе. Создать центр по координации с широкими полномочиями, куда будет стекаться подобная информация. Центр оперативно будет направлять на предприятия и в регионы директивы: поставить беспилотники, например, на херсонское направление, а 50 тепловизоров — ополченцам на бахмутское направление. Это позволит сделать распределение помощи братьям на передовой более точечным и более оперативным», — написал в своём телеграм-канале Максим Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, российским войскам после стабилизации фронта необходимо будет идти в атаку на вооруженные формирования киевского режима, заявил 15 сентября военный эксперт Михаил Ходарёнок.