Москва, , 21:06 — REGNUM Российским войскам, после стабилизации фронта, необходимо будет идти в атаку на вооруженные формирования киевского режима. Об этом 15 сентября заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, выиграть любой вооруженный конфликт, постоянно находясь в обороне просто невозможно.

«Что касается обстановки на линии боевого соприкосновения. Хорошо, что наши войска закрепились на новой линии обороны. Но опять-таки, ещё никто не выигрывал вооружённого противоборства обороной. Это не значит, что я призываю сейчас ринуться в атаку. Это факт вооруженной борьбы — ничего не выиграем мы обороной. Единственный способ одержать победу в противоборстве — разгромить врага наголову», — сказал Ходарёнок.

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