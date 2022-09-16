Самарканд, Узбекистан, , 08:37 — REGNUM На заседание лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 16 сентября сообщает РИА Новости.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что лидеры стран ШОС примут участие в церемонии совместного фотографирования, после чего пройдёт заседание в узком составе.

После этого они соберутся для работы в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию, в которой будут отражены позиции стран-участниц ШОС по важнейшим глобальным и региональным вопросам.

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