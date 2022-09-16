Тегеран, , 07:16 — REGNUM 15 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси на состоявшейся в Узбекистане встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мингом выразил готовность Тегерана сотрудничать с организацией и ее государствами-членами в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Встреча состоялась на второй день визита иранского президента в Узбекистан для участия в саммите ШОС, намеченном на 15−16 сентября.

Подробно остановившись на процессе членства Ирана в ШОС, президент представил большие возможности Исламской Республики в транзитной, экономической, технологической и политической областях.

Со своей стороны, генеральный секретарь сослался на свою встречу, состоявшуюся с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, в ходе которой оба официальных лица подписали документ о вступлении Ирана в ШОС, документ, который, по словам Минга, состоит из сорока важных положений.

Минг подчеркнул, что благодаря этим мерам Иран примет участие в саммите ШОС в следующем году в качестве постоянного члена, а не наблюдателя.