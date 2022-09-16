Ереван, 16 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. У армянской оппозиции нет возможностей отправить правительство Никола Пашиняна в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

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«Потери уже большие, у армянской стороны официально уже больше ста убитых. Азербайджан называет ещё более высокие цифры, преуменьшая свои потери. Удары азербайджанской армии по армянским мирным населённым пунктам стали просто нормой, слишком велико количество погибших мирных жителей с армянской стороны. Была организована огромная и мощная демонстрация в Баку в поддержку дальнейшей эскалации, что тоже следовало ожидать. В Армении демонстрации были хотя и массовые, но не такого плана, демонстрации были оппозиционные, направленные против Пашиняна. Хотя ничего особенного из них не получилось, несмотря на то, что достаточно много народу на них собиралось. Но оппозиция договорилась до того, что надо, дескать, начать импичмент, а голосов в парламенте у неё, конечно, недостаточно для любых действий подобного рода», — сказал эксперт.

Напомним, что азербайджанская армия 12−14 января подвергла территорию Армении массированному обстрелу из артиллерийских орудий.