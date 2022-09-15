Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Совместный проект «Лукойла» и «Газпрома» по освоению Ванейвисского и Лаявожского месторождений находится на стадии реализации. Об этом сегодня, 15 сентября, написал в своём Telegram-канале глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный по итогам рабочей встречи с заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым на Петербургском международном газовом форуме.

Gazprom.ru Добыча газа

«Виталий Анатольевич подтвердил, что совместный с ПАО «ЛУКОЙЛ» проект по освоению Ванейвисского и Лаявожского месторождений находится на стадии реализации: на территории НАО создано и зарегистрировано совместное предприятие «Лаявожнефтегаз», на следующий год запланировано формирование геологической основы и начало выполнения проектно-изыскательских работ. Компания построит газопровод, который войдёт в единую газотранспортную систему страны», — написал Бездудный.

Кроме того, он добавил, что реализация проекта создаст новые рабочие места и повлечёт за собой налоговые поступления в бюджет Ненецкого АО.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию четырёх новых морских месторождения на российском арктическом шельфе.

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