Санкт-Петербург, , 20:24 — REGNUM В ближайшее время «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию четырёх новых морских месторождения на российском арктическом шельфе. Об этом сегодня, 13 сентября, на конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2022 заявил Олег Аксютин, заместитель председателя правления «Газпрома», передаёт агентство экономической информации Прайм.

Добыча газа ПАО «Газпром»

«В ближайшее время «Газпром» готовится ввести в эксплуатацию 4 новых морских месторождения с различными типами добычных промысловых объектов и суммарными геологическими запасами порядка 4 триллионов кубических метров», — сказал Аксютин.

Как сообщало ИА REGNUM, на пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» дан старт эксплуатационному бурению. Бурение скважин будет вестись с применением уникальных буровых комплексов в северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера.

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