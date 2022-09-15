Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Размещение портрета лидера нацистов Адольфа Гитлера в одном ряду с героями Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертного полка» обернулось для жителя Санкт-Петербурга уголовным делом, однако реального наказания за это не последовало, сообщили 15 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Перед судом предстал 33-летний ранее не судимый Георгий Васильев, который 3 мая 2020 года попытался разместить на сайте «Бессмертный полк» портрет фюрера нацистской Германии. Однако с обысками следствие пришло к мужчине только в марте 2022 года, после чего обратилось в суд с ходатайством об его аресте, но получило отказ.

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Следователи завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и передали в суд. Во время рассмотрения дела обвиняемый продолжил отрицать свою вину.

«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, освобожден от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — подытожили в ОПС.

Напомним, ранее петербуржца привлекли к уголовной ответственности за дискредитацию подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, а также отрицание Холокоста.