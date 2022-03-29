Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего мужчину, который два года назад пытался добавить на сайт «Бессмертного полка» портрет Адольфа Гитлера. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом 29 марта сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге с начала марта возбуждено уже четыре уголовных дела по статье 354.1 УК РФ. Очередным фигурантом стал 33-летний петербуржец, работающий оператором. Как считает следствие, именно он в мае 2020 года со страницы с именем «Джон Доу» разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию и данные вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера.

В настоящий момент мужчина задержан на двое суток, до избрания судом меры пресечения. Сотрудники Центра «Э» совместно с оперативниками Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом (СЗКСиБТ) УФСБ при поддержке СОБР Росгвардии провели обыски в его квартире на улице Харченко и изъяли системный блок, карту памяти и два сотовых телефона.

Отметим, ранее под домашний арест был помещен 23-летний нижегородец, разместивший в 2020 году портрет лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Под подписку о невыезде был отправлен 20-летний местный житель, разместивший на том же сайте портрет изменника Родины Андрея Власова. Такая же мера была избрана и 50-летнему несостоявшемуся предпринимателю за портрет Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка».

В случае, если вина фигурантов уголовных дел будет доказана в суде, им грозит штраф до 3 млн рублей или принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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