Вашингтон, 15 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, исторически ведущие паразитический образ жизни, привыкли работать на разрушение и разъединение, но никак не на созидание. Об этом 15 сентября написал в своём телеграм-канале российский тюркологВладимир Аватков, комментируя заявление представителя USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) о том, что США должны активно способствовать отторжению Туркестанского региона от России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Эксперт напомнил, чтоХилари Клинтон, олицетворяющая деструктивность американской политики, ранее заявляла о том, что США намерены противодействовать любым интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

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«Речь, конечно же, шла о процессах под эгидой России. Дело было целых десять лет назад, но ничего по сути не изменилось. Вашингтон по-прежнему видит свою миссию в «отмене» России. Но пока что, в том числе подобными заявлениями, «отменяет» только сам себя», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, 14 сентября 2022 года заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур на заседании американского Конгрессазаявила о том, что «целью политики Соединённых Штатов в Туркестане является разъединение экономик стран региона с Россией».

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