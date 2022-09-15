Базарак, Афганистан, 15 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На фоне боёв и убийств талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирных жителей в афганской провинции Панджшер, несколько женщин в этой провинции устроили акцию протеста в закрытом помещении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Они сняли несколько фото и видео с лозунгами «Остановите геноцид в Панджшере», «Молчание мира о геноциде таджиков позорно», «Остановите убийства народа Панджшера» и «Неуважение к телам мучеников является преступлением против человечности». Они потребовали расследовать нарушения прав человека в Панджшере.

Женщины также обвиняют международное сообщество, особенно Соединённые Штаты, в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявляют: «Международное сообщество и Соединённые Штаты еженедельно доставляют в Кабул наличные деньги для выживания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Следует отметить, что ожесточенные бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления Афганистана начались в Панджшере неделю назад. В этих столкновениях обе стороны понесли тяжёлые потери. В ходе боев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливали военнопленных и мирных жителей.