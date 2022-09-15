* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:43 — REGNUM Местные источники в провинции Панджшер сообщают, что молодой человек погиб под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , пишет газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Согласно источникам, его звали Шир Шах, и он был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Танбана уезда Дара. По словам собесдеников, Шир Шах погиб под пытками.

Согласно источникам, этот молодой человек был простым крестьянином и не был связан ни с одной группировкой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

И раньше радикалы пытали и убили десятки мирных жителей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.