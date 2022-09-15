Саратов, , 14:33 — REGNUM Жителя Молдавии осудят в Саратовской области по обвинению в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 11 июля 2021 года мужчина и его знакомый были в квартире одного из домов по улице Лебедева-Кумача в Саратове. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил ножом в живот знакомого, который позже скончался.

На следующий день в квартире дома на проспекте Строителей в Саратове обвиняемый рассказал о случившемся своей подруге. Она заявила о намерении сообщить обо всем в полицию. В ответ злоумышленник нанес женщине множественные ножевые удары по телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Прокуратура в отношении 53-летнего мужчины утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Саратовский областной суд.

Ранее ИА REGNUM передавало, в январе 2021 года в городе Энгельсе после ликвидации пожара обнаружили тела двоих мужчин. Экспертиза установила, что смерть хозяина квартиры наступила вследствие сочетанной травмы тела, а гостя — от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого.

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