Марксовский район, Саратовская область, , 10:18 — REGNUM В Саратовской области в отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Уголовное дело Sledcom.ru

По данным следствия, 13 декабря 2021 года медики скорой медицинской помощи прибыли по вызову в частный дом села Александровка Марксовского района, где констатировали смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. В этот же день в реанимацию доставили семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей. Медикам не удалось их спасти.

В рамках расследования уголовного дела провели более 15 сложных экспертиз. В результате стало известно, что причиной смерти детей и их тети стало отравление неизвестным веществом.

В убийстве трех детей и девушки подозревается 49-летняя женщина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле 2022 года в городе Марксе Саратовской области медработники госпитализировали с подозрением на отравление неизвестным веществом 70-летнюю женщину, двоих детей в возрасте 11 и 15 лет, а также их мать.

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