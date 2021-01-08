Энгельс, Саратовская область, , 09:08 — REGNUM В городе Энгельс произошел пожар в одной из квартир, расположенной на пятом этаже по улице Космонавтов. Соседи заметили пожар 6 января около 23:30 (местное время). Экстренные службы локализовали возгорание и в одной из комнат обнаружили тела двух мужчин со следами термического воздействия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В ходе проверки удалось установить личность погибших. Ими оказались 59-летний хозяин квартиры и его 56-летний знакомый. Назначенная судебно-медицинская экспертиза выявила, что смерть хозяина квартиры наступила вследствие сочетанной травмы тела, а гостя — от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В регионе проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных лиц к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, в Октябрьском районе Саратова задержали подозреваемую в зверском убийстве 38-летней женщины и ее малолетней дочери, совершенное 29 ноября 2020 года. Ею оказалась 53-летняя местная жительница.

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