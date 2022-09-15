Москва, 15 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. США заинтересованы в затягивании конфликта в б. УССР, можно говорить о прямой вовлечённости Вашингтона в боевые действия. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 сентября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, американские чиновники откровенно признаются в том, что недавнее «контрнаступление» киевских войск готовилось при участии военных США. Здесь следует задать вопрос, о каких вооружённых силах идёт речь, киевского режима или Запада?

«США демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на [территории б. УССР] и, конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть [речь идёт] о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия», — подчеркнула Захарова.

США предоставляли киевскому режиму разведданные и ударное вооружение, а это уже не консультации, не психологическая и моральная поддержка, а прямая вовлечённость, добавила она.

На днях появился доклад «о неких гарантиях безопасности», в котором говорится о долгосрочной накачке Киева западным оружием, о натаскивании ВСУ на борьбу с Россией. За красивыми словами о безопасности скрывается «желание убивать», заключила дипломат.

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