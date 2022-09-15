Вашингтон, 15 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Киевские войска «наступают» в Донбассе и Херсонской области, их нужно поддержать. Об этом координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее Кирби заявлял, что в ближайшие дни США могут объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Киев просит у Вашингтона ракеты большой дальности и другое оружие.

«[ВСУ] ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, подкрепление для союзных сил, противостоящих войскам киевского режима, подошло по всей линии фронта, заявил 14 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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