* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:55 — REGNUM Халид Амири, один из командиров Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что недавняя атака талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на силы сопротивления в Панджшере провалилась, но группировка радикалов обнародовала видео расстрела пленных бойцов фронта, чтобы «показать себя победителем». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Он говорит, что публикация таких изображений свидетельствует о «поражении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Недавно боевики расстреляли восемь членов Фронта сопротивления .

Амири в голосовом сообщении, попавшем в соцсети, отметил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) думали «уничтожить» Фронт сопротивления своим недавним массированным наступлением, но, по его словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерял убитыми и ранеными более сотни человек.

В этом аудиосообщении Амири назвал наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «неудачным». По его словам, после того, как наступление радикалов «провалилось», они хотели показать, что одержали победу, опубликовав видео пленных бойцов Фронта сопротивления.

«Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) не знают, что публикация этих видеороликов покажет миру их несостоятельность, преступность и «чёрную душу». Противник отлично знает, какие он понёс потери, и, публикуя эти видео и ложные новости, они хотят поднять свой моральный дух», — отметил Амири.

Он говорит, что чем больше талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направят войск на войну с фронтом, тем больше потерь они понесут.

Халид Амири попросил других командиров Фронта сопротивления не поддаваться влиянию «негативной пропаганды» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во время своего недавнего наступления в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в плен нескольких членов Фронта сопротивления, в том числе одного из его командиров по имени Мохаммад Яр, а затем расстреляли их.

Радикалы вначале опубликовали в социальных сетях ряд видеороликов с участием членов Фронта сопротивления. На этом видео они запечатлены со связанными руками. Позже талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео расстрела этих людей.

Фронт национального сопротивления подтвердил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пленили и расстреляли восемь бойцов фронта. Публикация этих видеороликов вызвала широкую реакцию, и правозащитники назвали это военным преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что 40 бойцов фронта сопротивления, в том числе четыре командира, были убиты в уездах Руха, Дара и Абшар, а ещё более 100 арестованы. Однако Фронт национального сопротивления опроверг данные об этих потерях.