* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:37 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали фотографии отца и сына из афганской провинции Панджшер, которые были взяты в плен и через час расстреляны боевиками группировки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

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Создаётся впечатление, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только нарушают Женевскую конвенцию, но и не стесняются публиковать доказательства своих военных преступлений, обнародуя фотографии расстрелянных военнопленных.

По данным Afghanistan International, молодого человека, известного в соцсетях как «Золотые волосы» из-за его внешности, зовут Гулям Саид, он был жителем деревни Газу уезда Хендж провинции Панджшер.

Некоторые деятели талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ, такие как человек, представившийся «генералом Мубином», утверждали, что Гулям Саид был гражданином Франции, ссылаясь на цвет его волос. В то же время рыжеволосые люди в Афганистане не редкость, и таких можно увидеть в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Свидетели сообщили Afghanistan International, что 30-летний Гулям Саид и его отец были схвачены живыми, а затем расстреляны. На фотографиях, опубликованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запечатлены несколько пленных со связанными руками, в том числе Гулям Саид и его пожилой отец.

На видео, снятом членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), видны двое других талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из них, указывая на Гулям Саида, говорит, что он оказал сопротивление и был схвачен с оружием в руках. Двое других талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли Гулям Саиду несколько ударов по шее и лицу.

Радикалы опубликовали множество фотографий пленных Гулям Саида и его отца, а на последнем видео эти двое жителей Панджшера запечатлены уже расстрелянными.

13 сентября официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о гибели 40 членов сопротивления. А фронт утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли восемь его членов.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, написал в «Твиттере», что такое поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с военнопленными является явным нарушением Третьей Женевской конвенции.

Женевская конвенция, принятая в 1949 году, которую все страны, включая Афганистан, приняли и обязаны выполнять, регулирует отношение воюющих сторон к военнопленным. В этой конвенции не только никому не разрешается убивать военнопленных, но и должно гарантироваться гуманное обращение с ними. Также Женевская конвенция требует, чтобы враждующие стороны сообщали полные данные о пленных в дополнение к гуманному обращению с ними.

Сторонам конфликта также запрещается оказывать давление на военнопленных с целью получения от них информации, а также брать военнопленных в заложники для достижения своих военных или политических целей.

Похоже, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), претендующий на роль законного правительства, продолжает незаконное обращение с военнопленными и не уклоняется от предания гласности своего неправомерного поведения с намерением снизить моральный дух другой стороны конфликта.