Донецк, 15 сентября 2022, 12:50 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 11:50 киевские боевики выпустили из Кирово по Зайцево 10 снарядов из танка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 сентября вооруженные формирования бандеровских карателей подвергли обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике.
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