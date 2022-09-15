Донецк, , 11:33 — REGNUM Вооруженные формирования бандеровских карателей подвергли обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что ВСУ осуществили обстрел Яковлевки в 10:15 (совпадает с мск), выпустив по населённому пункту три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики совместно в ВС России уничтожили за прошедшие сутки более 30 боевиков ВСУ.