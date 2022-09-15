Донецк, 15 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Зайцево: выпущено 8 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:50 киевские боевики выпустили из Кирово по Зайцево 10 снарядов из танка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 сентября вооруженные формирования бандеровских карателей подвергли обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике.

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