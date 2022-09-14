* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:35 — REGNUM Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон опубликовал в «Твиттере» видео расстрела пленных членов Фронта сопротивления Афганистана и обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военных преступлениях. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

«Фотографии душераздирающие. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили пленных в Панджшере и тем самым совершили военные преступления», — написал он.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил полевые суды и расстрелы членов сопротивления и обвинил их в мятеже и подрыве безопасности. На видео в социальных сетях видно, как бойцы Фронта сопротивления убиты боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после пленения.

Шахразад Акбар, бывшая глава афганской комиссии по правам человека, назвала убийство военнопленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «шокирующим и отвратительным» и нарушением международного права.

«Такое поведение солдат, командиров и официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть задокументировано и расследовано Международным уголовным судом и другими институтами», — написала она в Twitter.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не отреагировали на обвинения в нарушении международных законов, совершении военных преступлений и убийстве пленных членов Фронта сопротивления в Панджшере.