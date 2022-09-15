Москва, 15 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Ситуация с грузовым транзитом в Калининградской области вышла на новый уровень сложности, отметил депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

«Начались трудности с получением грузов в рамках квот, установленных Литвой для ж/д транзита — эти квоты заканчиваются. Например, в рамках квот до конца года регион может перевезти только 41 тыс. тонн цемента», — отметил Колесник в телеграм-канале.

По его мнению, необходим пересмотр самого квотирования.

«В расчеты не вошли транзитные грузы, грузы, которые ехали из самой Литвы, из Беларуси. Непонятно, что делать с новыми грузами, с новыми номенклатурами, — отмечают в ТЦФТО», — добавил парламентарий.

Кроме того, он обратил внимание на избыточный таможенный контроль в портах по отношению к грузам, перевозимым в регион в рамках работы морских транзитных линий.

«Поступают жалобы от некоторых предпринимателей на действия таможни в Усть-Луге и Петербурге, когда у нас везутся товары из России в Россию», — отметил Колесник.

Он согласен с мнением главы региона о неоправданности требования взвешивать на таможне российскую продукцию и о «бредовости некоторых практик».

«Вопрос — какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы снять эти административные барьеры в работе таможенных органов. Будем думать», — пообещал Колесник.

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