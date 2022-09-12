Москва, , 11:33 — REGNUM Калининградской области выделят дополнительное финансирование на поддержку инвестиционных проектов. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов», — заявил Мишустин.

«На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 млрд рублей», — указал он.