Белград, 15 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поспорил с лидером оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовичем об отношениях с Россией, напомнив, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского, передает 15 сентября сербский портал «Новости».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем

«Вы мне читаете патриотические лекции, говорите об отношениях с Россией и КНР. Я с ними установил наилучшие отношения, а не вы. Президент Владимир Путин, на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», — заявил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что выбора между Россией, экономика которой якобы исчезает, и «находящимися на стороне успеха» странами Запада требуют от Сербии ведущие страны Европейского союза при поддержке США.

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