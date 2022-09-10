Белград, , 13:15 — REGNUM Выбор между Россией, экономика которой якобы исчезает, и «находящимися на стороне успеха» странами Запада требуют от Сербии ведущие страны Европейского союза при поддержке США. Об этом 9 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

Александр Вучич Predsednik.rs

По слова сербского лидера, у него состоялся «нелёгкий разговор», в ходе которого «большие силы Запада при поддержке США и Турции» заявили, что на фоне происходящего конфликта на территории б. УССР «Европа должна защищаться».

«Как мне сообщили, (президент России Владимир) Путин приподнял занавес, и теперь каждому остается заявить, по какую сторону занавеса они хотят оставаться: по ту сторону занавеса, где экономика исчезает и не существует, или их стороне, на стороне успеха», — сказал он.

Также Вучич уточнил, чему предложили остаться по ту сторону занавеса, где экономика якобы «исчезает и не существует», или на стороне Запада, который был назван «стороной успеха». При этом президент Сербии не рассказал, как он ответил на такие требования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что вопреки ранее достигнутым соглашениям с Белградом под эгидой ЕС в Брюсселе власти Косово строят базы косовоалбанского спецназа МВД на севере края, который населён сербами.