Москва, , 09:06 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Скамья команды «ЦСКА» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Сергей Плотников, защитник Владислав Провольнев и форвард Прохор Полтапов. У «Витязя» отличились форвард Скотт Уилсон и защитник Артём Бородкин.

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды восемь очков. «Витязь» идёт на пятом месте в Западной конференции с восемью очками.

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