Ярославль, 15 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Валентин Зыков, Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв. У «Локомотива» дубль оформил форвард Максим Шалунов.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 12 очков. «Локомотив» идёт на девятом месте в Западной конференции с пятью очками.

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