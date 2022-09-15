Москва, 15 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скамья команды «ЦСКА»

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко, Сергей Плотников, защитник Владислав Провольнев и форвард Прохор Полтапов. У «Витязя» отличились форвард Скотт Уилсон и защитник Артём Бородкин.

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, на счету команды восемь очков. «Витязь» идёт на пятом месте в Западной конференции с восемью очками.

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